25.02.2020

Затерянный город датируется периодом с 1400 года по 600 год до нашей эры.

Ученые называют находку «революционной», потому что она свидетельствует о существовании древнего царства, ранее неизвестного историкам, сообщает phys.org. Ее сделали профессора и студенты Восточного института Чикаго вместе с турецкими и британскими коллегами.

В ходе раскопок в месте под названием Туркмен-Карахоюк на юге Турции ученым удалось обнаружить глиняную посуду и большой камень с древними надписями. Специалисты разобрали на нем письмена на лувийском языке, распространенном на этой территории в бронзовом и железном веках.

Стела была создана в честь победы некоего царя Хартапу над Фригией, в которой в это время правил легендарный царь Мидас. Однако имя Хартапу и царство, к которому относятся руины затерянного города, ученым сегодня неизвестны.

Найденный археологами город погребен курганом. Его территория, по их оценкам, простирается на площади примерно в 1,2 квадратных километра.

«Внутри кургана мы собираемся найти дворцы, памятники, жилые дома. Стела стала изумительной, невероятно удачной находкой, и это только начало», – заявил профессор Джеймс Осборн.