25.02.2020

Каллиграфист оформит балет «Прикосновение к свету».

Привлечь художника к мероприятиям театра решили в рамках XIX Международного фестиваля алета «Мариинский», сообщается на официальном сайте Мариинского театра.

Покрас Лампас будет участвовать в «Мастерской молодых хореографов», сотрудничая с Ильей Живым. Балет Touching the Light, который станет первым опытом работы художника с Мариинским театром, поставлен на музыку Гласса.

Постановка будет показана 17 марта.