25.02.2020

Тактильными моделями будет оснащена вся экспозиция на первом этаже музея.

Еще одним тактильным экспонатом станет сабля в ножнах Дмитрия Пожарского, сообщили организаторы проекта на пресс-конференции в музее во вторник. В июне 2020 года планируется размещение тактильных моделей и в других комплексах музея, в том числе в храме Василия Блаженного, отметили они.

«Буквально вчера мы прошли по экспозиции широким составом, где были представители и фондовых подразделений, и экспозиционных, представители служб, которые работают с посетителями», – рассказал директор Исторического музея Алексей Левыкин. «Я думаю, мы будем оснащать тактильными моделями и другие комплексы, будем в этом направлении двигаться», – сказал он.

В музее работают над тем, чтобы создать все возможности для проведения экскурсий для слабовидящих людей.

Научно-исследовательская реставрационная лаборатория «Археолаб» стала победителем конкурса Фонда президентских грантов. Тактильные модели создаются в рамках гранта.

Исторический музей станет первым музеем, который разместит тактильные модели в экспозиции на постоянной основе без выделения отдельного пространства. Ранее другие музеи размещали тактильные модели лишь на временных выставках.