25.02.2020

Занятия по программе стартуют 25 февраля в кампусе ДВФУ.

Программа Государственной Третьяковской галереи и Дальневосточного федерального университета нацелена на подготовку кадров для Культурно-образовательного и музейного комплекса, строящегося во Владивостоке. Об этом сообщает официальный сайт Минкультуры РФ.

По итогам конкурса на программу приняты 22 студента различных направлений подготовки ДВФУ. В их числе культурология, журналистика, история, востоковедение и другие направления.

В течение года студенты познакомятся с историей искусства, актуальными гуманитарными исследованиями, основами музейной практики, а также пройдут стажировки в профильных организациях и смогут реализовать собственный выпускной проект.

Кроме преподавателей ДВФУ, со студентами будут заниматься сотрудники Третьяковской галереи. В числе приглашенных выступят руководитель школы культурологии ВШЭ Виталий Куренной, директор музея-усадьбы Останкино Геннадий Вдовин и заместитель директора по региональному развитию ГМИИ им. А. С. Пушкина Екатерина Кочеткова.