22.02.2020

В День защитника Отечества военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, курсанты военных учебных заведений и кадеты смогут посетить музей бесплатно.

Для представителей силовых структур в 12.00, 14.00 и 16.00 пройдут бесплатные экскурсии по экспозиции «Подвиг армии», посетителям которых расскажут о главных героях Великой Отечественной войны и их поступках, рассказала заведующая экскурсионным отделом Музея Победы Елена Наумова.

Все желающие смогут узнать историю создания легендарного автомата Калашникова, попробуют разобрать и собрать его. Мастер-классы об оружии пройдут с 10.00 до 18.00. В течение дня будет бесплатно работать лазерный тир.

Музей Победы подготовил ко Дню защитника Отечества две специальные выставки. На первой из них посетителям покажут наряды героев из фильма «Союз спасения» и костюмы из киноленты «Подольские курсанты», которая должна выйти в прокат ко Дню Победы. Кроме того, в кинозале «Конев» Музея Победы в 18.00 начнется бесплатный показ фильма «Союз спасения», который смогут посетить все гости музея.

Перед входом в Зал Славы межрегиональное поисковое движение «Тризна» развернет мини-экспозицию, которая расскажет посетителям о самых интересных находках времен Великой Отечественной войны. Это будут документы и артефакты, найденные на местах боев в Московской, Смоленской и Тверской областях.