21.02.2020

Жюри сочло его квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели лучшим из представленных произведений.

Таким образом, Марфин стал обладателем первой премии VI Международного конкурса молодых композиторов в рамках XIII Международного зимнего фестиваля искусств под артистическим руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Об этом сообщила пресс-служба смотра.

Вторую премию получил Кирилл Архипов, представивший фортепианное трио Work of Time. Третью премию поделили Као Динь Тханг из Вьетнама за фортепианный квартет «Временная линия» и россиянка Вера Петрова, выступившая как автор фортепианного квартета.

Обладателей наград объявили по итогам второго, очного тура конкурса, прошедшего в Органном зале Сочи. Произведения конкурсантов исполняли музыканты оркестра «Новая Россия».

Фестиваль посвящен памяти Альфреда Шнитке и Святослава Рихтера. «Автор масштабных ораториальных и симфонических полотен, Альфред Шнитке с особым трепетом сочинял камерные опусы; его фортепианный квинтет и сегодня остается одним из самых репертуарных сочинений конца ХХ столетия», – отметили организаторы конкурса.