21.02.2020

Экспозиция станет интерактивным путешествием по сказочному миру.

Выставка-эксперимент «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» объединяет работы Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой, Владислава Мамышева-Монро и других художников.

Экспозиция открывается в Западном крыле Новой Третьяковки, для посетителей она станет «путешествием по сказочному миру», маршрут в котором выбирает сам посетитель, рассказали организаторы на пресс-показе в пятницу.

Посетители смогут увидеть многочисленные жанры, начиная от художественных работ живописи, графики, скульптуры и заканчивая стенографическими театральными объектами. Гостям предлагается стать главными героями этого пространства, совершив самостоятельный выбор маршрута в нем, рассказала автор идеи и куратор проекта Татьяна Гетман.

Сокуратор, художник выставки и архитектор Алексей Трегубов отметил, что основная задача пространства, созданного в Западном крыле – сделать так, чтобы человек, пришедший на выставку, почувствовал себя настоящим сказочным героем, «главным героем, который перемещается в очень необычных пространствах».