21.02.2020

Список постановок опубликован на официальном сайте Министерства культуры РФ.

В Большом театре премьерой месяца стала опера «Садко» Римского-Корсакова, которую поставил Дмитрий Черняков. Режиссер перенес оперу в современный жанр квеста, внутри которого главные герои – Садко, Волхова, Любава – ищут решение своих личных проблем.

РАМТ также обратился к современному прочтению классики. Его режиссер Егор Перегудов поставил трагедию Шекспира «Ромео и Джульетта», в котором попытался «уйти от привычно романтичной сказочности, от шпаг и склянок с ядами, чтобы рассказать современную историю».

«Есть мир, полный вражды и ненависти, а есть любовь и верность, к которым осознанно или нет тянется человек любой эпохи», – пояснил Перегудов.

6 февраля РАМТ впервые показал «Гробовщика» по повести Александра Пушкина в постановке режиссера Павла Артемьева.

Малый театр подготовил в феврале премьеру спектакля «Последний срок» по повести Валентина Распутина и премьеру драмы «Варвары» в постановке Владимира Бейлиса.

Театр наций покажет 27-29 февраля спектакль «Пробуждение весны» по Франку Ведекинду, Мариинский театр 13 февраля показал премьеру оперы «Лолита».