21.02.2020

Соглашение о сотрудничестве было подписано в ходе рабочей поездки замминистра культуры РФ Ольги Яриловой.

Церемония подписания состоялась в Экспоцентре Белграда. В соответствии с соглашением библиотеки будут сотрудничать в культурно-просветительских, образовательных и научно-исследовательских программах и проектах.

Стороны будут вести сотрудничество по линии Центров славянских культур, функционирующих в обеих библиотеках. Кроме того, библиотеки будут проводить тематические культурно-просветительские и научно-исследовательские мероприятия с участием российских и сербских деятелей культуры, обмениваться опытом и специалистами в области сохранности и реставрации объектов мирового книжного наследия.

В присутствии заместителя Министра культуры РФ Ольги Яриловой соглашение подписали директор по международной деятельности Библиотеки иностранной литературы Светлана Горохова и директор Национальной библиотеки Сербии Ласло Блашкович.