21.02.2020

Площадка по взаимодействию в сфере туризма открылась в Белграде.

Российскую делегацию на форуме в столице Сербии возглавила заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

«Российский стенд появился на выставке пять лет назад, и тогда на нем была представлена только Калужская область. Сегодня это уже 10 регионов, а Бурятия и Крым представлены здесь впервые», – отметила она. Турпоток между двумя странами постоянно растет, по итогам 2019 года количество сербских туристов в России выросло более чем на 10%, – подчеркнула Ярилова.

По ее словам, средний возраст сербских путешественников, посещающих Россию, существенно снижается.

В 2020 году свои культурные маршруты и народные промыслы представили на выставке Тульская, Калужская, Ярославская, Рязанская, Тюменская и Тверская области. Кроме того, со своим предложением выступили Бурятия, Коми и Крым.

В рамках выставки будут подписаны несколько важных соглашений о сотрудничестве в области туризма, в том числе между городами Кяхта и Сремски-Карловци. Город Кяхта, расположенный в Бурятии, был основан в XVIII веке дипломатом, выходцем из Сербии Саввой Рагузинским-Владиславичем.