21.02.2020

В студии Wizard сообщили, что британский релиз ленты состоится в апреле 2020 года.

Соглашения о дистрибуции фильма «Урфин Джюс возвращается» производства студии «Мельница» подписали воронежская мультипликационная студия Wizard и британская Signature Entertainment. Действие соглашения распространяется на территорию Великобритании, Болгарии, Южной Кореи и некоторых стран Латинской Америки.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Wizard, соглашение было заключено в рамках кинорынка European Film Market, проходящего в Берлине с 20 по 27 февраля. Signature Entertainment – один из ведущих британских дистрибьюторов, в портфеле которого насчитывается более 700 картин.

По сюжету Элли и ее пес Тотошка снова оказываются в Волшебной стране, когда власть в Изумрудном городе пытается захватить Урфин Джюс. Теперь в его руках есть волшебная книга колдуньи Гингемы, исполняющая любое желание ее хозяина. Элли, Тотошка и их новый приятель Тим решают помочь жителям Волшебной страны.