21.02.2020

Постановка будет показан трижды с 22 по 25 февраля.

На гастроли в Париж Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова отправляется в пятницу. Спектакль о холокосте «Наш класс», который он собирается там представить, поставлен по пьесе польского драматурга Тадеуша Слободзянека.

Российская труппа выступит в столице Франции на сцене театра «Мариньи», расположенного на Елисейских полях. Как сообщил ТАСС директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, осенью прошлого года театр в течение двух недель показал «Евгения Онегина» и «Дядю Ваню» по шесть раз, все спектакли прошли с аншлагом, получив у французской публики «фантастический успех».

По окончании турне директор театра «Мариньи» Жан-Люк Шоплен захотел «продлить успех» и пригласил российских артистов снова, отметил директор Вахтанговского театра. «Наш класс» будет показан трижды с 22 по 25 февраля, билеты на все показы уже полностью раскуплены, подчеркнул Крок.