21.02.2020

Экспозиция покажет редкие предметы, связанные с легендарной пьесой писателя.

Выставка организована Музеем МХАТ. Она открывается в Московском Художественном театре имени А.П. Чехова в пятницу.

В экспозиции представлены редкие фотографии, документы, костюмы, макеты, афиши спектаклей из фондов музея всех четырех постановок «Чайки», которые прошли в театре со дня его основания, сообщили в пресс-службе Музея МХАТ.

Отдельной интригой станут записи живых голосов режиссеров-постановщиков пьесы, прозвучавшие на сцене Художественного театра. Выставка станет своеобразным прологом новой «Чайки», которая впервые будет показана 28 и 29 февраля.

В 2020 году МХТ имени А.П. Чехова отметит 160-летие со дня рождения великого русского драматурга. В честь памятной даты известный литовский режиссер Оскарас Коршуновас ставит «Чайку» на сцене театра уже в пятый раз.