21.02.2020

Премьерные показы постановки пройдут 22 и 23 февраля.

Спектакль «Фаина. Эшелон» основан на воспоминаниях матери худрука театра, народного артиста РФ Иосифа Райхельгауза. Как сообщили ТАСС в пресс-службе театра, Райхельгауз посвятил спектакль всем, чье детство и юность совпали с трагедией Великой Отечественной войны.

«Здесь очень много личного – боли и отчаянья, надежды и растерянности, и простой радости бытия. А еще много любви: ребенка к матери, жены к мужу, но главное – любви к жизни, которая стала для целого поколения спасательным кругом в водовороте немыслимых, с точки зрения сегодняшнего дня, событий», – отметили в пресс-службе.

Мать Райхельгауза – Фаина Иосифовна скончалась два года назад в возрасте 91 года. По словам автора постановки, он родился после войны и не был очевидцем военных событий, но через свою семью очень разносторонне погружен в эту тему. Несмотря на кажущееся отдаление от нас момента окончания войны, эта тема все еще горяча, считает Райхельгауз.