21.02.2020

Смотр пройдет в Центре имени Мейерхольда (ЦИМ) с 21 по 23 февраля.

Фестиваль особого театра «Протеатр. Международные встречи» соберет шесть постановок с участием артистов с инвалидностью из России, Нидерландов, Испании и Италии. Смотр пройдет в Центре им. Вс. Мейерхольда в шестой раз.

Как рассказали в пресс-службе фестиваля, его цель – популяризация и исследование феномена особого театра, в котором участвуют люди с инвалидностью. «Он привлекает внимание к проблеме культурных потребностей и сценической выразительности людей с инвалидностью, помогает увидеть их уникальный вклад в культуру», – подчеркивается в сообщении.

Темой фестиваля этого года объявлена «Презентация и репрезентация человека с инвалидностью». Откроется фестиваль постановкой «Футуроны. Единицы будущего». Это - музыкально-пластический спектакль-фантазия о будущем инклюзивной театральной студии «Круг» при участии театра «Эскизы в пространстве».

Испанская компания Danza Mobile & Alteracones DT покажет зрителям междисциплинарный танцевальный моноспектакль «Эллиот/Helliot». Постановка представляет собой сценическое размышление о том, что значит быть современным танцором.