21.02.2020

Смотр закроется 7 марта спектаклем-посвящением Алле Пугачевой.

Масштабный фестиваль русской культуры M.ART открылся в четверг вечером в театре «Габима» в Тель-Авиве. Спектакль петербургского Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова (БДТ) «Пьяные» поставил Андрей Могучий.

Как сообщили корреспонденту ТАСС организаторы мероприятия, российский театр вызывает огромный интерес у израильского зрителя. Билеты на спектакль были распроданы за неделю до события.

Смотр проходит на крупнейших площадках города, в том числе в театрах «Габима» и «Гешер». Также в фестивале задействованы площадки Центра Сюзан Далаль, израильская опера, консерватория и Музей изобразительных искусств. В программе смотра 11 представлений различной направленности – от кинопоказов и спектаклей до лекций.