21.02.2020

Музыканты посвятили вечер памяти джазового пианиста и композитора Эрролла Гарнера.

Кристиан Сандс – номинант премии Grammy и финалист конкурса Джазового сообщества Ассоциации американских пианистов. В четверг он выступил с концертом на XIII Зимнем международном фестивале искусств, худруком которого является народный артист СССР Юрий Башмет.

В разговоре с ТАСС джазмен рассказал, что в этот первый визит в Сочи больше более всего удивила погода. «Сегодня очень тепло, что неожиданно! Я здесь всего на день, но надеюсь в следующий раз задержаться дольше», – отметил Сандс.

По словам музыканта, Россия – «прекрасное место с богатой историей и приятными людьми». Представитель американской джазовой школы с восхищением отозвался о российских коллегах. «Я дважды выступал с Игорем Бутманом и надеюсь, что мы еще выйдем на сцену вместе. Я его поклонник, он потрясающий джазмен и прекрасно представляет Россию своей музыкой», – сказал Сандс.