21.02.2020

Ранее чиновник занимал должность заместителя министра.

О повышении Обрывалина стало известно из информации, опубликованной в четверг на официальном сайте министерства. С 2018 года, когда Владимир Аристархов покинул пост первого замминистра культуры РФ, эту должность никто не занимал.

В январе текущего года министром культуры РФ была назначена Ольга Любимова. Она сменила на этом посту Владимира Мединского, который был главой Минкультуры с 2012 года.

Обрывалин родился 9 октября 1975 года. В 1998 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, в 2008 году – Гарвардскую школу бизнеса. Кандидат технических наук. Работал в авиакомпании «Аэрофлот», в 2013 году был советником на общественных началах полпреда президента в Центральном федеральном округе Александра Беглова. С апреля по сентябрь 2013 года – советник министра культуры РФ Владимира Мединского, с сентября 2013 года по октябрь 2015 года – директор департамента международного сотрудничества Министерства культуры РФ.