21.02.2020

В оформлении выставки использованы работы художников XVIII века.

Экспозицию в честь 275-летней годовщины приезда в Россию немецкой принцессы Августы Софии Фредерики Ангальт-Цербстской, будущей императрицы Екатерины II, открыли в четверг в здании Дежурной конюшни.

Экспозиция посвящена путешествию 14-летней принцессы Фике и ее матери Иоганны Елизаветы Ангальт-Цербстской. Зимой 1744 года они поехали в Россию по приглашению императрицы Елизаветы Петровны. Целью поездки было бракосочетание с наследником русского престола великим князем Петром Федоровичем, двоюродным братом невесты и будущим императором Петром III, которое состоялось в августе 1745 года, говорится в пресс-релизе к выставке.

В зале перед выставкой показаны вещи, сопровождавшие княжеских особ в их путешествии. В оформлении выставки использованы работы художников XVIII века с портретами действующих лиц этой истории, изображением городов, событий и дорожных сцен, приведены цитаты из обширной переписки матери принцессы и личных мемуаров Екатерины II.