21.02.2020

Филиал галереи будет размещен в здании Фабрики-кухни.

Как сообщил ТАСС директор самарского филиала Михаил Савченко, в здании идет усиление фундамента и стен, а также внутренние работы, связанные с укреплением каркаса здания.

Филиал Третьяковской галереи в Самаре планируется открыть в 2022 году. Здание Фабрики-кухни, где планируется открыть выставочное пространство, построено в 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой в виде серпа и молота.

После постройки в здании размещался комбинат питания, затем торговые ряды. В 1990-х годах здание пришло в запустение, сейчас ему присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.

В текущем году планируется открыть временное представительство филиала картинной галереи. Здание расположено на улице Фрунзе в исторической части Самары.