20.02.2020

Конкурс организован в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».

В настоящее время Институт развития интернета (АНО «ИРИ») завершил прием заявок на первый из трех планируемых конкурсных отборов проектов, сообщила пресс-служба института. Средства выделяются в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».

Первая волна конкурса стартовала 20 января, общая сумма обработанных заявок составила почти 25 миллиарда рублей.

«Интерес к конкурсу у сообщества огромный, и будет очень серьезная конкурентная борьба. За неполные 17 дней мы получили 1208 заявок на почти 25 миллиардов рублей и сейчас работаем фактически в круглосуточном режиме», — отметил гендиректор АНО «ИРИ» Антон Ключкин. По его словам, это существенно превышает объем субсидии, которая в этом году составляет 3 миллиарда рублей.

Жанры представленного на конкурс интернет-контента самые разные, отметил Ключкин. По его словам, это веб-сериалы и фильмы, игры, реалити-шоу, мобильные приложения и онлайн-фестивали. Особое внимание участники конкурса уделили теме 75-летия Победы.

Чтобы обработать весь объем заявок, организаторы сместили сроки оглашения результатов конкурса. Независимая экспертиза продлится до 10 марта, а победители будут объявлены 17 марта, отметил Ключкин.

Отбор проектов осуществляется Конкурсным комитетом. Результаты отбора утверждает Наблюдательный совет конкурсного отбора во главе с первым заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергеем Кириенко.

Оценка проектов будет проходить по трем главным критериям: качество контента, охват и реакция аудитории, сметная стоимость производства. При разработке методики отбора учитывались лучшие практики Фонда президентских грантов.

Конкурс ориентирован на поддержку проектов по созданию контента для молодежи в интернете. Он проводится по четырем направлениям: видеоконтент, контент в блогосфере, спецпроекты в интернет-СМИ, игры и программное обеспечение.

Тематические направления первой волны — «Живая память», «Мы вместе», «Делай добро», «Гордимся» и «Действуй!».

Принимать участие в конкурсе могут состоявшиеся на рынке организации и молодые креативные студии, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Ориентировочно прием заявок участников второй волны конкурса пройдет весной, третий и заключительный этап распределения субсидий начнется в октябре.