21.02.2020

Экспозиция будет работать с 6 марта по 31 мая.

Мастера Царскосельской янтарной мастерской раскроют свои секреты и достижения, представив удивительные экспонаты из янтаря, камня, шелка и дерева на выставке в Москве. Об этом говорится в пресс-релизе мастерской.

Посетители узнают о работе реставраторов над историческими проектами и увидят их современные творческие работы.

На экспозиции представлено свыше ста уникальных экспонатов, среди которых реплики фрагментов Янтарной комнаты, научные реконструкции янтарных предметов, образцы шелка и лазурита Лионского зала, ювелирная каменная пластика, величественная малахитовая ваза и предметы мебели в стиле Людовика XIV, модерн и ар-деко. Все предметы выполнены из различных материалов с использованием разнообразных техник.