20.02.2020

Труппа впервые окажется на сцене театра.

Выступление Балета Монте-Карло из Монако состоится на Большой сцене 20 и 21 февраля. Прославленная труппа представит балет «Укрощение строптивой» на музыку Дмитрия Шостаковича в постановке Жана-Кристофа Майо. Об этом сообщает сайт Минкультуры РФ.

Майо является одним из крупнейших современных хореографов. Последние 26 лет он возглавляет Балет Монте-Карло.

Главные партии в спектакле исполнят звезды Большого театра России: Екатерина Крысанова в роли Катарины и Владислав Лантратов в роли Петруччо.

Балет «Укрощение строптивой» был создан Жаном-Кристофом Майо в 2013 году специально для Большого театра России. С труппой Балета Монте-Карло Майо поставил «Укрощение строптивой» в 2017 году.