20.02.2020

Посетители увидят вещи воевавших на полуострове партизан и командиров Красной армии.

Выставка открылась в четверг под названием «Великая Отечественная в Крыму: события и люди». Об этом сообщает ТАСС.

Коллекция личных вещей ветеранов войны, Героев Советского Союза, партизан и подпольщиков собиралась в музее в течение длительного времени. Выставка носит мемориальный характер, она рассказывает о людях, которые жили в Крыму и участвовали в его освобождении, рассказал директор музея Андрей Мальгин.

Выставка приурочена ко Дню защитника Отечества и открывает цикл выставок ко Дню Победы. В числе экспонатов – отреставрированная горно-вьючная реактивная установка, которую называли «партизанской катюшей». Такие установки использовались партизанами в боевых действиях в горах Крыма. Выставочный экземпляр был найдена поисковиками в 2000-х годах в местах боев партизан с карателями.