20.02.2020

Новую систему презентуют в соборе на острове Канта.

Как сообщила пресс-служба учреждения, впервые удалось применить инженерное решение, которое позволяет звук любого инструмента и голоса направить непосредственно на слушателя, адресно и с высоким коэффициентом разборчивости.

«В реализацию проекта региональные власти вложили более 29 миллионов рублей. Подобная комплексная система не имеет аналогов ни в России, ни в странах Европы», – говорится в сообщении.

В соборе звучит разная музыка, в том числе камерная и инструментальная, поют вокалисты, все это подразумевает разное звучание и баланс. Новая система расположена по периметру здания и формирует акустический луч звука, направляющийся с требуемой для каждой части зала громкостью. Конструкция средневекового собора предполагает многочисленные отражения звука от сводов, стен и колонн для создания особо торжественной атмосферы. Благодаря этому слушатель погружается в медитацию, основанную на звучании органа.

Собор был построен в 1333 году в стиле северогерманской готики. Алтарная часть собора стала местом погребения выдающихся деятелей Кенигсберга.

В 1588 году с внешней стороны северного нефа собора был возведен «профессорский склеп». В нем в 1804 году был захоронен философ Иммануил Кант.

Во время налета англо-американской авиации в августе 1944 года собор был сильно поврежден. Его восстановление было начато лишь в 1992 году и к настоящему времени завершено полностью.