20.02.2020

Ранее «Рериховская общественность» заявляла о ненадлежащем хранении коллекции в павильоне на ВДНХ.

В связи с этими сообщениями Союз музеев России обратился с письмом к министру культуры РФ Ольге Любимовой. Письмо подписано президентом союза, гендиректором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским и опубликовано на официальном сайте музея.

По сведениям «Рериховской общественности», коллекция Рерихов содержится в павильоне на ВДНХ ненадлежащим образом, нарушены температурный и влажностный режимы. В связи с этим Международный центр Рерихов (МЦР) обращался в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.

Поддержавшая обращение вместе с другими директорами музеев директор Пушкинского музея Марина Лошак рассказала ТАСС, что речь идет о рекомендациях по экспонированию коллекции. «Безусловно, есть много людей, и я в их числе, кому дорого наследие семьи Рерихов. К этому наследию нужно подойти столь же профессионально и бережно, как к наследию любого крупного художника», – отметила она.

По ее словам, создана комиссия для выработки рекомендаций о том, где и как лучше работать с коллекцией Рерихов и экспонировать ее. В составе этой комиссии директора и главные хранители музеев, а также реставраторы, пояснила она.