20.02.2020

Концерт состоится 23 февраля в московском лютеранском Кафедральном соборе Святых Петра и Павла.

В этом году 23 февраля (5 марта) исполнится 335 лет со дня рождения немецкого композитора Георга Фридриха Генделя. В честь памятной даты в соборе пройдет концерт для органа с оркестром.

Исполнит партию органа титулярный органист папской базилики Святого Михаила в Мадриде Даниэль Сальвадор. Ему будет аккомпанировать ансамбль Collegium Musicum под управлением Олега Романенко.

Даниэль Сальвадор — испанский органист, дирижер и композитор, лауреат международного конкурса JM International. В декабре 2019 года вместе с ансамблем Collegium Musicum он сыграл за один вечер шесть органных концертов Генделя, написанных для Лондона.

В честь дня рождения маэстро отыграет шесть концертов из второго сборника, опубликованного после смерти Генделя. Все кантаты немецкого композитора в исполнении одного ансамбля и в одном пространстве прозвучат в России впервые.