20.02.2020

Экспозиция в Патриарших палатах посвящена 350-летию со дня рождения Петра I.

Выставка демонстрирует значимость и революционный характер преобразований Петра в деле покровительства искусствам и наукам, сообщают организаторы. Проект носит международный характер – свои уникальные экспонаты предоставят музеи Германии, Нидерландов и Великобритании.

Экспозиция продлится до 8 марта одновременно в двух залах: в Успенской звоннице и в Патриарших палатах. Посетители смогут увидеть около 200 предметов, в том числе царский венец Петра, его одежду и научные инструменты.

Кроме того, публике будут представлены ткацкий станок, за которым работал император, предметы из его «Китайской» и «Сибирской» коллекций. Гости увидят уникальные архивные документы, парадное оружие и выдающиеся произведения ювелирного искусства.