20.02.2020

План мероприятий по празднованию 100-летия театра утвердили на заседании оргкомитета.

В совещании под председательством Эльвиры Набиуллиной приняли участие статс-секретарь – замминистра культуры Алла Манилова, директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, губернатор Омской области Александр Бурков и другие.

Празднование юбилея пройдет в соответствии с указом Президента РФ в течение 2020 и 2021 годов, напомнила Набиуллина. «Хочется отпраздновать это событие достойно – так, чтобы имя театра гремело», – рассказала Эльвира Набиуллина, слова которой цитирует официальный сайт Минкультуры РФ.

План мероприятий был подготовлен Театром Вахтангова совместно с Министерством культуры РФ. Алла Манилова выделила ключевые мероприятия предстоящего празднования.

По ее словам, ими станут премьера спектакля «Война и мир», мировое турне театра, установка памятника Евгению Вахтангову в Москве и создание во Владикавказе Культурного центра в доме Вахтангова. «Вот эти четыре крупных, смысловых мероприятия будут определять и наполнять весь период празднования столетия Театра Вахтангова», – подчеркнула чиновница.