20.02.2020

Полотно художника Пьера Луи Гудро было захвачено оккупантами в музее Киева.

После войны картина находилась в частных коллекциях в Великобритании и США, сообщило представительство Украины в ООН на своем сайте.

Картина художника Пьера Луи Гудро (1694–1731) известна под несколькими названиями, в том числе «Семейный потрет», «Влюбленная пара» и «Влюбленный взгляд». Полотно было передано министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко.

По завещанию коллекционера Василия Щавинского полотно в 1920-х годах было передано Национальному музею искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве. При отступлении из Киева в 1943 году нацисты похитили картину из музея.

В течение десятилетий полотно считалось утерянным. В 2013 году оно появилось в списке предметов искусства на сайте одного из аукционных домов в Нью-Йорке. Как выяснилось, в 1993 году некий торговец произведениями искусства приобрел эту картину в штате Миссури и передал аукционному дому в Нью-Йорке.