20.02.2020

Средства пойдут на развитие материально-технической базы и ремонт зданий.

Субсидии домам культуры предусмотрены для населенных пунктов с числом жителей до 50 тысяч человек, сообщает Yakutia-Daily. Такое постановление было принято на заседании кабмина республики 17 февраля.

Проект нормативного правового акта представил министр культуры и духовного развития региона Юрий Куприянов.

Как следует из документа, субсидии предоставят в 2020 году местным бюджетам муниципальных образований и городских округов. На развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры 20 населенным пунктам с числом жителей до 50 тысяч человек выделят 24 миллиона рублей, на ремонт зданий 5 домов культуры предусмотрят 5 миллионов рублей.