Власти Якутии выделили 29 млн рублей на дома культуры
20.02.2020
Средства пойдут на развитие материально-технической базы и ремонт зданий.
Субсидии домам культуры предусмотрены для населенных пунктов с числом жителей до 50 тысяч человек, сообщает Yakutia-Daily. Такое постановление было принято на заседании кабмина республики 17 февраля.
Проект нормативного правового акта представил министр культуры и духовного развития региона Юрий Куприянов.
Как следует из документа, субсидии предоставят в 2020 году местным бюджетам муниципальных образований и городских округов. На развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры 20 населенным пунктам с числом жителей до 50 тысяч человек выделят 24 миллиона рублей, на ремонт зданий 5 домов культуры предусмотрят 5 миллионов рублей.
Поделиться
Назад в раздел