20.02.2020

Хранившаяся в доме Пушкина на Мойке картина принадлежит голландскому художнику Герриту Масу.

Пейзаж в итальянском стиле многие десятилетия украшал стену гостиной в Мемориальном музее-квартире А.С.Пушкина, пишет The Art Newspaper Russia. Проведенные в ходе реставрации дополнительные исследования показали, что это редчайшая работа голландского мастера XVII–XVIII веков Геррита Маса из коллекции князя Семена Абамелек-Лазарева.

Ранее во всем мире было известно лишь о двух работах художника, дошедших до наших дней.

Пейзаж поступил в квартиру в 1924 году из особняка князя Абамелек-Лазарева на Мойке, 21. Он находился в гостиной пушкинской квартиры с 1937 года и всегда считался работой неизвестного художника. Хотя в углу картины просматривалась монограмма, она не читалась из-за толстого слоя потемневшего старого лака. Была видна лишь дата – 1706.

После реставрации подпись стала читаемой, эксперты связались с Нидерландским институтом истории искусств, специалисты которого помогли установить ее принадлежность. Как выяснилось, это монограмма художника Геррита Маса (1661–1746) из Роттердама.