20.02.2020

Две экспозиции будут в сводном доступе для представителей пола все три выходных дня.

Мужчины смогут бесплатно посетить музей «Россия в Великой войне» в Ратной палате и павильон «Арсенал» в Александровском парке. «Россия в Великой войне» размещается в здании Государевой Ратной палаты, задуманной императором Николаем II как пантеон воинской славы.

В 2016 году для посетителей открылся отреставрированный павильон «Арсенал», более 70 лет находившийся в полуразрушенном состоянии. Сейчас здесь размещена экспозиция «Царскосельский Арсенал. Императорская коллекция оружия», созданная совместно с Государственным Эрмитажем.