«Царское село» сделает бесплатным для мужчин вход на выставки с 22 по 24 февраля
20.02.2020
Две экспозиции будут в сводном доступе для представителей пола все три выходных дня.
Мужчины смогут бесплатно посетить музей «Россия в Великой войне» в Ратной палате и павильон «Арсенал» в Александровском парке. «Россия в Великой войне» размещается в здании Государевой Ратной палаты, задуманной императором Николаем II как пантеон воинской славы.
В 2016 году для посетителей открылся отреставрированный павильон «Арсенал», более 70 лет находившийся в полуразрушенном состоянии. Сейчас здесь размещена экспозиция «Царскосельский Арсенал. Императорская коллекция оружия», созданная совместно с Государственным Эрмитажем.
Поделиться
Назад в раздел