20.02.2020

Камень в урне с кремированными останками датирован около 900–700 гг. до н. э., он мог служить ритуальным «фонарём» в путешествии в загробный мир.

Раскопки поселения бронзового века шли в 2008 и 2019 годах в датском Лёгструпе. Памятник датирован 900–700 годами до нашей эры. Археологи нашли там остатки домов и множество предметов из бронзы, янтаря и глины.

В числе находок оказались и две урны с кремированными останками. Их в неразобранном виде сдали в музей. Спустя десять лет, в октябре 2019 года, у археологов наконец дошли руки до этих урн. Перед разборкой их исследовали с помощью томографии. В одной из них, в которой, как потом выяснилось, были кости подростка, сканирование показало круглый предмет, похожий на шайбу.

Когда «шайбу» достали, оказалось, что она сделана из янтаря. Камень оказался небольшим: девять сантиметров в диаметре и три в толщину. Если на него посветить снизу, он расцветает красными концентрическими кругами, состоящими из многоугольных ячеек, благодаря чему камень становится похожим на цветок георгина.