20.02.2020

Смотр пройдет с 20 февраля по 7 марта.

В программу фестиваля включены мероприятия из области русского драматического искусства, оперы, балета, современного танца, музыки и кинематографа. Фестиваль представит жителям Тель-Авива ведущие постановки московских, санкт-петербургских и тбилисских театров, сообщила пресс-служба смотра.

«Наша задача – за две недели фестиваля M.ART сделать так, чтобы у израильского зрителя сложилось свое впечатление, что собой представляет новая русская культура», – говорится в сообщении. Молодые оперные певцы Большого театра, артисты «Гоголь-центра», Театра Вахтангова и БДТ, танцовщики современной хореографии останутся навсегда в сердцах зрителей Тель-Авива, уверена генеральный продюсер смотра София Капкова.

В Тель-Авиве будут показаны культовый спектакль БДТ имени Г. А. Товстоногова «Пьяные» Андрея Могучего, постановки «Наш класс. История в 14 уроках» Театра имени Евгения Вахтангова, «Осень моей весны» и «Рамона» Театра марионеток Резо Габриадзе. Зрители также увидят спектакль о певице и актрисе Алле Пугачевой «Наша Алла» «Гоголь-центра».