20.02.2020

На встрече с министром культуры РФ также присутствовал директор театра Айрат Тухватуллин.

В ходе встречи обсуждалась деятельность и творческие планы учреждения. В этом году труппа Волковского театра отправляется в гастроли в рамках программы «Большие гастроли».

В ходе четырехмесячного турне театр покажет свои лучшие постановки зрителям в различных регионах. Пускепалис отметил, что в это время в театре будут проводиться комплексные реставрационные работы.

В частности, намечен ремонт сценической коробки основной сцены с заменой оборудования верхней механики, уточнил он. При этом на месте цехов будет создана малая сцена, функционирующая в вечернее время для 250 человек, добавил Пускепалис.