20.02.2020

Группа французских ученых приедет на полуостров для археологических исследований.

Как сообщил президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский, крупномасштабный исторический проект будет реализован в Крыму в июне 2020 года. «Будут проведены археологические исследования, относящиеся к периоду Крымской войны. В Крым впервые приедут французские эксперты», – пояснил Малиновский на встрече с главой Крыма.

Проект археологических исследований будет поддержан на федеральном уровне, отметил президент фонда. Глава республики Сергей Аксенов поддержал проект, пообещав оказать максимальное содействие.

«Мы заинтересованы в установлении исторической истины. Поэтому будем помогать», – цитирует его слова пресс-служба.

Крымская война 1853-1856 годов – война между Российской империей, с одной стороны, и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства с другой. В ходе войны войска коалиции вели длительную осаду Севастополя, сопровождавшуюся бомбардировками с моря и наземными боевыми столкновениями.