20.02.2020

Заседание оргкомитета международного фестиваля прошло в Минкультуры РФ.

В мероприятии приняли участие статс-секретарь – замминистра культуры РФ Алла Манилова, директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова, директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак, директор ГМВЦ «РОСИЗО» Татьяна Волосатова и другие.

Международный фестиваль «Интермузей-2020» состоится с 27 по 31 мая 2020 года в центральном выставочном зале «Манеж», он будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Свое участие в смотре подтвердили 50 российских регионов и 146 музеев. В 2020 году ожидается и много иностранных делегаций, свое участие подтвердили 11 стран, в том числе Венгрия, Казахстан, Армения, Белоруссия, Словакия, Италия, Германия.

На фестивале будут представлены фондовая и научно-исследовательская работа, музейная безопасность, экспозиционно-выставочная деятельность, продвижение, информационные технологии, просветительская деятельность и инклюзия, правовые аспекты деятельности музеев и международная деятельность.