20.02.2020

Театру удалось сохранить исторические декорации 1940 года.

Премьера знаменитой постановки Владимира Немировича-Данченко пройдет в четверг на сцене Московского художественного академического театра им. Горького, сообщили в пресс-службе театра.

Наравне с другими выдающимися достижениями «Три сестры» – это «абсолютная вершина, легенда», заявили в театре. «Попытки реконструировать имели разный успех, но отношение к нему всегда было как к некоему ориентиру, к которому все пытались стремиться», – сказал один из реконструкторов постановки Валентин Клементьев.

Поколение артистов, которые были задействованы в канонической постановке, практически ушло, отметил он. «Но это как раз вызов, который нас заставляет наиболее тщательно отнестись к этому материалу», – поделился Клементьев.

В процессе восстановлении постановки на протяжении нескольких месяцев участвовала профессиональная команда реставраторов и экспертов. Исследовательская группа собирала материалы в библиотеках, музеях и архивах, в том числе публикации о спектакле, стенограммы репетиций, эскизы декораций и фотографии с премьеры. Театр также использовал режиссерскую световую, шумовую и прочие партитуры спектакля.