19.02.2020

Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Дрозденко.

В соответствии с документом срок льготных платежей будет определяться суммой вложенных инвестором средств. Документ касается арендаторов объектов культурного наследия, которые инвестируют средства в их реставрацию. Платежи для них сократятся в десятикратном размере, сообщила пресс-служба правительства региона.

По сведениям комитета по культуре Ленинградской области, на территории региона сохранились 3 тысячи 583 памятника истории и культуры. В их число входит несколько ансамблей крепостей: в Приозерске, Шлиссельбурге, Ивангороде, с. Копорье Ломоносовского района, крепость Выборга.

Также в Ленобласти расположены ансамбли Троицко-Александро-Свирского монастыря XVI-XIX веков, расположенного в поселке Старая Слобода Лодейнопольского района, Большого Успенского монастыря XIII-XVI вв. в Тихвинском районе и Троицко-Зеленецкого монастыря начала XIX века.