19.02.2020

Постановка продлится три часа вместо пяти.

Премьера оперы Сергея Прокофьева пройдет в сокращенном варианте, сообщает в среду пресс-служба театра. Изначально опера была поставлена поставленная для Концертного зала Мариинки.

Премьерные спектакли оперы состоятся 20-22 февраля. Режиссером-постановщиком оперы выступила Кристина Ларина, в 2016 году уже ставившая этот спектакль в Концертном зале Мариинского театра.

В главных партиях выступят ведущие солисты Мариинского театра из Санкт-Петербурга. Опера повторяет сюжет оригинального эпоса Льва Толстого.

По словам Лариной, постановка – «легкая, увлекающая за собой история человека». «Хотя эта опера и называется "Война и мир", это внутренняя война человека», – цитирует пресс-служба театра слова Лариной.