19.02.2020

Церковь – памятник федерального значения, который нуждается в срочной реставрации.

Прихожане хотят отреставрировать церковь своими силами, однако до сих пор не могут получить согласие властей. Об этом сообщает телеканал «Россия – Культура».

Храм был построен в начале XVIII века по проекту русского зодчего Василия Стасова. На его плоском куполе до сих пор стоит крест, который не смогли снести в советские времена при помощи трактора, цитирует телеканал вспоминания местных жителей. В память об этой попытке на куполе до сих пор висит цепь, которая тогда порвалась.

Прихожане готовы сами заняться реконструкцией храма, но это не разрешает закон, так как церковь является памятником федерального значения и для любых ремонтных работ требуется проект, которые стоит около пяти миллионов рублей.

Храм вошел в перечень памятников истории и культуры еще в 1960 году. Однако, несмотря на охранный статус, вопрос с реставрацией до сих пор не решен.

Рязанская епархия в конце прошлого года подала заявку на включение церкви в Истье в программу Минкульта развития культуры и туризма. Если ее одобрят, на проект реставрации будут выделены деньги из федерального бюджета.