19.02.2020

Памятник регионального значения отреставрируют по программе «Усадьба за рубль».

До сих пор архитектурный ансамбль усадьбы находился в запустении, передает телеканал «Россия – Культура». Местные жители собирались на субботники, чтобы сохранить усадьбу, рассказал глава администрации села Камышевка Юрий Мелихов.

Усадебный комплекс был построен еще в XVIII веке. После революции в ней был создан детский дом, затем много лет работала школа. После того, как объект был включен в прошлом году в план приватизации, у усадьбы появился инвестор.

«И нам повезло, что инвестором оказался именно человек, который понимает, что такое историко-культурное наследие, как с этим работать. Есть понимание, что вложенные сюда средства, уже частные, они, действительно, послужат развитию нашего Задонского района», – объяснил глава Задонского района Липецкой области Алексей Щедров.

За реконструкцию взялся бизнесмен Алексей Шкрапкин, который восстанавливал усадьбу Скорняково-Архангельское здесь же, в Задонском районе.

«Здесь еще и роскошный парк. Парк мы планируем взять в аренду. Конечно, надо заниматься парком, восстанавливать эти регулярные планировки, восстанавливать эти аллеи, и тогда, в общем-то, парк станет вот таким неотъемлемым центром всего усадебного комплекса», – пояснил меценат.

Проект возрождения усадьбы Кожиных будут осуществлять по программе «усадьба за рубль», когда новому владельцу объект культурного наследия передают за условную цену, а инвестор обязуется восстановить заброшенный памятник.