В Липецкой области восстановят усадьбу помещиков Кожиных

19.02.2020

Памятник регионального значения отреставрируют по программе «Усадьба за рубль».

До сих пор архитектурный ансамбль усадьбы находился в запустении, передает телеканал «Россия – Культура». Местные жители собирались на субботники, чтобы сохранить усадьбу, рассказал глава администрации села Камышевка Юрий Мелихов.

Усадебный комплекс был построен еще в XVIII веке. После революции в ней был создан детский дом, затем много лет работала школа. После того, как объект был включен в прошлом году в план приватизации, у усадьбы появился инвестор.

«И нам повезло, что инвестором оказался именно человек, который понимает, что такое историко-культурное наследие, как с этим работать. Есть понимание, что вложенные сюда средства, уже частные, они, действительно, послужат развитию нашего Задонского района»,  объяснил глава Задонского района Липецкой области Алексей Щедров.

За реконструкцию взялся бизнесмен Алексей Шкрапкин, который восстанавливал усадьбу Скорняково-Архангельское здесь же, в Задонском районе.

«Здесь еще и роскошный парк. Парк мы планируем взять в аренду. Конечно, надо заниматься парком, восстанавливать эти регулярные планировки, восстанавливать эти аллеи, и тогда, в общем-то, парк станет вот таким неотъемлемым центром всего усадебного комплекса», – пояснил меценат.

Проект возрождения усадьбы Кожиных будут осуществлять по программе «усадьба за рубль», когда новому владельцу объект культурного наследия передают за условную цену, а инвестор обязуется восстановить заброшенный памятник.

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