19.02.2020

Экспозиция продлится с 18 февраля по 16 августа.

Выставка посвящена способности человека распознавать и запоминать лица, а также о связанных с ней социальных аспектах нашего существования. Посетители узнают о том, как различают сородичей социальные животные и насекомые.

Часть экспозиции посвящена атрибутам, с помощью которых узнают друг друга этнографические племена – специфический макияж, татуировки, пирсинг и другие способы. Кроме того, гостям расскажут о том, по какому принципу работают системы распознавания лиц и пригодились ли при их создании навыки криминалистов, составляющих фотороботы по словесным описаниям.

Интересный факт, которому уделено внимание организаторов выставки, – почему людям обычно не нравятся их изображения в паспорте. Посетители узнают, как делается реконструкция облика человека по его черепу, почему у людей асимметричные лица и что выражает лицо человека в утробе матери.