19.02.2020

Древний монолит обнаружили археологи во время раскопок в северо-западной части Перта.

По предварительным сведениям, гравировка на камне относится к VIII веку. Камень нашли во время расчистки земли под строительство новой дороги, пишет Livescience.

На глубине около метра археологи увидели камень, который был назван ими Туллох. Высота монолита составляет около 1,9 метра, ширина — 0,7 метра.

В ходе подробного исследования с помощью современной трехмерной визуализации удалось восстановить изображение на камне в виде мужчины с копьем, бородой и стрижкой «под горшок». На ногах фигуры обнаружили линии, которые указывают на плотные штаны или обувь.

По мнению ученых, камень был частью погребения, гравировку на нем сделали пикты – древняя кельтскоговорящая группа, жившая в современной северо-восточной части Шотландии. Изображенный на плите, скорее всего, является богом-воином, так как в те времена народы всей Северной Европы изображали на камнях героический воинский эпос.