19.02.2020

Проект джазового лейбла откроется 26 марта на Новой сцене театра.

Дождливая резиденция лейбла Rainy Days посвящена современному и прогрессивному джазу в России и за рубежом, а также людям, которые его создают. Как сообщает пресс-служба театра, в планах на 2020 год — проведение серии концертов, мастер-классов и музыкальных образовательных событий при поддержке Yamaha, D’Addario и музыкального образовательного центра LANOTE.

В числе участников резиденции лондонский дуэт JZ Replacement — Женя Стригалёв (саксофоны, электроника), Jamie Murray (барабаны); Ari Hoenig Trio — Ari Hoenig (барабаны), Tom Ollendorff (гитара), Conor Chaplin (бас-гитара); Carlos Echavarria (саксофон, труба), Benito Gonzales (фортепиано), Rosario Giuliani (саксофон), Макар Новиков (контрабас) и Саша Машин (барабаны).

Дождливая резиденция 2020 года завершится третьим по счету ежегодным фестивалем Rainy Days Jazz Fest. В программе презентации альбомов, выпущенных на лейбле Rainy Days: Макар Кашицын, Азат Баязитов, Евгений Сивцов, а также выступления значимых зарубежных джазменов.