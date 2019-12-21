Медведев поздравил балерину Надежду Грачеву с юбилеем

21.12.2019

Премьер министр Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем балерину и балетмейстера-репетитора Большого театра Надежду Грачеву. Народной артистке России исполнилось 50 лет. Поздравительная телеграмма опубликована 21 декабря на сайте правительства РФ.

Медведев отметил, что вся жизнь Грачевой посвящена балетному искусству, которому она учились у выдающихся педагогов Софьи Головкиной, Галины Улановой, Марины Кондратьевой. По словам премьера, они помогли ей раскрыть свой уникальный талант, а главное - передали свою любовь к танцу.

«Долгие годы Вы блистали на подмостках Большого театра, покорили лучшие сцены мира виртуозным хореографическим мастерством, грацией, экспрессией… В каждом выступлении - удивительная музыкальность, яркие чувства, воплощенные в танце», - говорится в телеграмме.

Медведев добавил, что Грачева является примером для нового поколения артистов, а ее воспитанники признаются, что брать уроки мастерства у такого балетмейстера-репетитора - настоящая удача.





Надежда Грачева - народная артистка России, лауреат Государственной премии России и победительница конкурса Benois de la danse. В 2011 году она завершила сценическую карьеру и стала балетмейстером-репетитором Большого театра.