Путин поздравил Анастасию Вертинскую с днем рождения

19.12.2019

Президент Владимир Путин поздравил народную артистку России Анастасию Вертинскую с 75-летием. Телеграмма опубликована 19 декабря на сайте Кремля.

«Вас знают и ценят как талантливую актрису, подарившую отечественному кинематографу и театру целую галерею ярких, запоминающихся, поистине филигранных работ, - отметил Путин. - Высокое профессиональное признание и искренняя зрительская любовь - достойная награда за ваше мастерство и безупречный художественный вкус».





Президент пожелал актрисе доброго здоровья и благополучия.