Медведев поздравил Анастасию Вертинскую с юбилеем

19.12.2019

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил народную артистку России Анастасию Вертинскую с юбилеем. Телеграмма опубликована 19 декабря на сайте правительства РФ.

Медведев отметил, что фильмы с участием актрисы восхищают зрителей разных поколений

«Впервые появившись на большом экране, Вы сразу стали звездой первой величины, были признаны "самым талантливым сердцем отечественного кинематографа". Миллионы людей полюбили ваших очаровательных Ассоль и Офелию, Кити, Маргариту. Перевоплощаясь в героинь Шекспира и Толстого, Мольера и Булгакова, вы умеете не только передать замысел писателя, но и наполнить каждый образ неповторимой интонацией, сделать его эталонным», - говорится в поздравлении.





Анастасия Вертинская - актриса театра «Современник» (1968-1980), Московского Художественного театра им. А.П. Чехова (1980-1988). Снималась в фильмах «Алые паруса», «Человек-амфибия», «Война и мир», «Анна Каренина», «Мастер и Маргарита» и других.