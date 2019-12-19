Умер художник-мультипликатор Юрий Батанин

19.12.2019

Об этом сообщили в Союза кинематографистов РФ.

«14 декабря на 68-м году жизни остановилось сердце замечательного художника анимационного кино Юрия Анатольевича Батанина. С самого начала своей творческой деятельности в качестве художника-мультипликатора он проявил себя как оригинальный и глубокий мастер», - говорится в сообщении.

В Союзе отметили, что Батанин «всегда был одним из самых востребованных художников, обладающих своим неповторимым индивидуальным стилем».





В 1973 году Юрий Батанин был приглашен на киностудию «Союзмультфильм», где долгое время работал в группе Андрея Хржановского. Художник участвовал в создании более 50 мультфильмов, среди которых «Тайна третьей планеты», «Подружка», «Кошка, которая гуляла сама по себе», «Василиса Премудрая», «Князь Владимир» и другие.